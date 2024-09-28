فوز ثمين ل chelsea على برايتون في الدوري الإنكليزي

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وقاد المهاجم الإنجليزي بالمر فريقه تشيلسي لتحقيق الانتصار أمام برايتون، بعدما سجل 4 أهداف «سوبر هاتريك» في شباك الحارس بارت فيربروجين. فيما سجل هدفي الضيوف الثنائي جورجينيو روتر و نوم كوماه، لينتهي اللقاء بفوز البلوز بنتيجة 4 - 2 أمام برايتون. وفي سياق متصل، فاز فريق أرسنال على نظيره ليستر سيتي بنتيجة 4 - 2، في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات، في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويدين الجانرز بالفضل للاعبه تروسار بعدما سجل هدفين في مباراة اليوم، فيما أحرز الثنائي جابريل مارتينيلي وكاي هافرتز الهدفين المتبقين لأصحاب الأرض.
تشيلسي برايتون الدوري الإنكليزي فوز بالمر
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