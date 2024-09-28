فوز أرسنال على ليستر سيتي بنتيجة 4-2

فوزا قاتلا من ليستر سيتى بنتيجة 4-2، فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت على ملعب "استاد الإمارات"، ضمن مباريات الجولة السادسة لمنافسات

جاء الهدف الأول عبر الجناح البرازيلي جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 20 ليصل إلى المساهمة التهديفية رقم 50 مع الجانرز، قبل أن يعزز ليوناردو تروسارد النتيجة للجانرز بالهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع للشوط الأول.في الدقائق 47 و63 على الترتيب لتصبح النتيجة 2-2، قبل أن يعود تروسارد ويسجل ثاني أهدافه والثالث للجانرز فى الدقيقة 90 .

ويأتي أرسنال في الوصافة بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي المتصدر الذي تعادل اليوم مع نيوكاسل وأصبح في رصيده 14 نقطة.الحوار الوطنى يواصل تلقى المقترحات والتصورات بشأن قضية الدعموزارة التعليم: امتحان الشهر الأول بالعام الجديد لصفوف النقل نهاية أكتوبروزير الإسكان: آخر موعد لتلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء 4 نوفمبر

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