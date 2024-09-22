فوز عريض لبرشلونة على فياريال 5-1

فوزًا عريضًا على حساب نظيره فياريال بنتيجة 5-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على ملعب "لا سيراميكا" ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة جاءت أهداف المباراة عن طريق كل من أيوزي بيريز في الدقيقة 38 من عمر المواجهة لصالح فياريال ، بينما جاءت خماسية برشلونة عن طريق روبيرت ليفاندوفسكي هدفين، رافينيا هدفين، وبابلو توري في الدقائق 20، 35، 58، 75 و83 على التوالي.

بينما فشل فياريال النفس في تحقيق الانتصار على حساب برشلونة متسلحًا بالأرض والجماهير التي ستتواجد بكثافة، خاصة أن الفريق يتواجد بالمربع الذهبي لجدول ترتيب الدوري الإسباني.ويتصدر نادى برشلونة ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز فى المباريات الست وتسجيل 22 هدفًا وتلقى 5. وشهد اللقاء منافسة من نوع خاص بين البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، الذي سجل 6 أهداف حتى الآن، والإسباني أيوزي بيريز، لاعب فياريال، الذي سجل 4 أهداف.

برشلونة فياريال الدوري الإسباني كرة القدم ليفاندوفسكي

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