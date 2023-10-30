فوائد تناول الألياف وشاي الأعشاب.. خبيرة تكشف

كشفت كلاريسا لينهير، اختصاصية تغذية واختصاصية صحة الأمعاء، فوائد تناول الألياف وشاي الأعشاب للجسم. ووفقا لموقع Insider، يمكن التخلص من الدهون عن طريق تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على الألياف بالإضافة إلى تناول الشاي وممارسة التمارين الخفيفة إلى المعتدلة لمدة 30 دقيقة خمسة أيام في الأسبوع.

وقالت: "إذا كانت حالات الانتفاخ مرتبطًة بالإمساك، فربما يرغب الشخص في زيادة تناول الألياف لدعم زيادة تواتر حركات الأمعاء، والتي بدورها يمكن أن تساعد في تقليل الانتفاخ"، علاوة على أن "الألياف تمنح شعورا بالشبع لفترة أطول مما يمكن أن يساهم في إنقاص الوزن".

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