فوائد اللب السوري للصحة العامة

9/27/2024 3:47:38 AMاللب السوري، المعروف أيضًا ببذور دوار الشمس، يُعد من الوجبات الخفيفة المحببة لدى الكثيرين بسبب طعمه اللذيذ وسهولة تناوله، لكن ما يميز هذه البذور الصغيرة ليس فقط طعمها، بل أيضًا القيمة ال غذائية العالية وال فوائد الصحية المتعددة التي تقدمها للجسم، وفيما يلي نقدم لك فوائد اللب السوري وأثره الإيجابي على الصحة العامة ، مما يجعله خيارًا مثاليًا لوجبة خفيفة صحية.
- فيتامين E الموجود في اللب السوري يساعد على تحسين مظهر البشرة وحمايتها من التلف الناتج عن العوامل البيئية، كما يعزز نمو الشعر ويمنع تقصفه. - يحتوي اللب السوري على كمية جيدة من الألياف التي تساعد في تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، مما يقي من مشكلات الإمساك ويحسن من صحة الجهاز الهضمي بشكل عام. - المغنيسيوم والفوسفور الموجودان في اللب السوري يساهمان في تقوية العظام والحفاظ على كثافتها، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل هشاشة العظام.
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