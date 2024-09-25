الأربعاء 25/سبتمبر/2024 - 07:49 صمع اقتراب فصل الشتاء، وانتشار فاكهة البرتقال ، وهي أحدى الفواكه الحمضية المشهورة بمحتواها العالي من فيتامين سي نستعرض أبرز فوائد البرتقال الصحية للجسم.

وعادتًا، يحصل الإنسان على حوالي 20% من سوائله من الطعام ويمكن للأطعمة الغنية بالمياه مثل البرتقال أن تساعدك على تلبية احتياجاتك اليومية والحفاظ على ترطيبك، مع العلم أن تناول كمية كافية من السوائل له فوائد صحية عديدة.

وتوصلت دراسة نشرت عام 2021 إلى أن عصير الحمضيات، وخاصة عصير البرتقال ، يدعم جهاز المناعة، وأشار الباحثون إلى أن عصير الحمضيات يقلل الالتهابات التي تسبب العديد من الأمراض المزمنة.يساعد محتوى فيتامين سي الموجود في البرتقال الجسم على امتصاص الحديد، ويساعد الحديد الجسم على استخدام الأكسجين بشكل أفضل، وقد يؤدي نقص الحديد إلى الشعور بالتعب.

ويعد الحديد ضروريًا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا قائمًا على النباتات، فيمتص الجسم الحديد من الأطعمة النباتية بشكل أقل من المصادر الحيوانية.تحتوي فاكهة البرتقال على مركبات الفلافونويد، التي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للفيروسات ومضادة للميكروبات ، وأثبتت الأبحاث أن مضادات الأكسدة تساعد على حماية الخلايا من التلف، ويمكن أن يؤدي الإجهاد التأكسدي إلى الالتهاب المرتبط بمرض السكري وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

البرتقال فيتامين سي فوائد صحية الألياف الفلافونويد

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