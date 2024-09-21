فنلندا والسويد رفضت استقبال جرحى غزة

الخطيب يوجه رسالة للاعبي الأهلي: شخصية وإرادة البطل يجب أن تستمرما حقيقة تسرب مخلفات مصنع كيما إلى مياه النيل في أسوان؟نشر في: الأحد 22 سبتمبر 2024 - 1:53 ص | آخر تحديث: الأحد 22 سبتمبر 2024 - 1:53 ص

وذكرت تقارير في وسائل الإعلام الفنلندية، أنه تم إرسال الطلب باسم الاتحاد الاوروبي إلى هلسنكي وكذلك إلى دول أوروبية أخرى في مايو من هذا العام، لكن السلطات الفنلندية لم ترد رسميا بعد على الطلب، من منطلق نيتها عدم الاستجابة له.

غزة الجرحى فنلندا السويد الاتحاد الأوروبي

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