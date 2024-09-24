فليك: سنرى ما سيحدث بشأن حارس المرمى الثاني وراحة يامال

: "أود القول أولًا أن إنياكي بينيا حارس محترف، ويتدرب بشكل قوي، بالتأكيد هذا أمر صعب للحارس الثاني، إنه يملك ثقتنا، لكننا سنرى ما سنقوم به لاحقًا، وإذا استدعى الأمر تغييرًا ما فسنقوم بذلك. لكننا لسنا على عجلة من أمرنا".

وعن إمكانية إراحة النجم الشاب لامين يامال، أوضح مدرب برشلونة "سنرى ما سيحدث. حاليًا لا يبدو أنه بحاجة لراحة، هو يشعر بخير وفي حالة جيدة. لا أعتقد أنه بحاجة لراحة غدًا. علينا أن نبدأ غدًا بفريق جيد، ويامال يقدم هذا الموسم مستوى مذهلًا، وعلينا أن نواصل ذلك ونظهره للجماهير".

برشلونة تشافي هيرنانديز حارس المرمى لامين يامال فياريال

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