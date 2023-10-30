فلسطين تتقدم بطلب رسمي للجامعة العربية لعقد قمة عربية طارئة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك إنه بناء على دعوة الرئيس محمود عباس تم تقديم طلب للأمانة العامة اليوم لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى"القمة" لبحث العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وسبل مساعدة دولة فلسطين والشعب الفلسطيني لمواجهة هذه التحديات السياسية والإنسانية والاقتصادية والإجتماعية .

واضاف السفير العكلوك، يأتي هذا الطلب المقدم من دولة فلسطين بعد التنسيق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة بصفتها رئاسة الدورة الحالية (32) للقمة العربية وطلبت دولة فلسطين عقد القمة العربية الطارئة لبحث العدوان الاسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وسبل مساعدة دولة فلسطين والشعب الفلسطيني لمواجهة هذه التحديات السياسية والانسانية والاقتصادية والاجتماعية ولبحث التحرك العربي على المستوى الدولي لانهاء الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام...

الرئيس الفلسطيني يدعو لعقد قمة عربية طارئة لوقف العدوان على غزةدعا الرئيس الفلسطيني، إلى عقد قمة عربية طارئة؛ لوقف العدوان الوحشي على شعب فلسطين. اقرأ أكثر ⮕

سفير فلسطين بالاتحاد الأوروبي: لابد من سرعة عقد القمة العربية الطارئة.. فيديوقال السفير عبدالرحمن الفرا، سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن دعا لعقد قمة عربية طارئة اقرأ أكثر ⮕

الرئيس الفلسطيني يجدد دعوته لعقد قمة عربية طارئة لمناقشة المستجدات بغزةثمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد مواقف الدول العربية وشعوبها الشقيقة، الداعمة والمساندة لحقوق الشعب الفلسطيني والمُطالبة بوقف العدوان الاسرائيلي، وجدد دعوته لعقد قمة عربية طارئة. اقرأ أكثر ⮕

السفير حسام زكى: الهدف من عقد قمة عربية طارئة إيقاف الحرب الإسرائيلية ضد غزةقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى، إن دعوة الرئيس الفلسطينى محمود عباس لعقد قمة عربية طارئة مهمة للغاية، وتأتى فى ظروف استثنائية. اقرأ أكثر ⮕

الجامعة العربية: الهدف من عقد قمة عربية طارئة إيقاف آلة الحرب الإسرائيلية ضد غزة وإدخال المساعداتقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إن دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد قمة عربية طارئة مهمة للغاية، وتأتي في ظروف استثنائية. اقرأ أكثر ⮕

الرئيس الفلسطيني: أدعو قادة الدول العربية إلى عقد قمة عربية طارئةدعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قادة الدول العربية إلي عقد قمة عربية طارئة اقرأ أكثر ⮕