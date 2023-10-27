فلسطين تطالب بتدخل فوري لوقف التطورات المتسارعة في عدوان الاحتلال على غزة

وقالت الوزارة، في بيان صحفي مقتضب، إن هذه التطورات الأخيرة، مؤشر لبداية اقتحامات برية تؤدي إلى تعميق الإبادة الجماعية وتوسيع دائرة المجازر التي ترتكب كل دقيقة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي مقتضب، إن هذه التطورات الأخيرة، مؤشر لبداية اقتحامات برية تؤدي إلى تعميق الإبادة الجماعية وتوسيع دائرة المجازر التي ترتكب كل دقيقة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل فوري لوقف التطورات المتسارعة والخطيرة في قطاع غزةطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية العالم أجمع بتحمل مسؤولياته والتدخل الفوري لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في ضوء التطورات الأخيرة المتسارعة، والقصف العنيف على القطاع الليلة. اقرأ أكثر ⮕

الخارجية الفلسطينية تُطالب بتدخل فوري لوقف عدوان الاحتلال على قطاع غزةطالبت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، العالم أجمع بتحمل مسؤولياته والتدخل الفوري لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في ضوء التطورات الأخيرة المتسارعة، خاصة قطع الاتصالات والانترنت والقصف عبر المسبوق والمتواصل. اقرأ أكثر ⮕

شريهان لـصحفى فلسطينى فقد 25 من عائلته: أنتم الحق والكيان الصهيونى الباطلأحداث مأساوية تشهدها فلسطين وخاصة قطاع غزة، بسبب عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي عليهم بقصف منازل المدنيين. اقرأ أكثر ⮕

شريهان لصحفى فلسطينى فقد 25 من عائلته: أنتم الحق والكيان الصهيونى الباطلأحداث مأساوية تشهدها فلسطين وخاصة قطاع غزة، بسبب عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي عليهم بقصف منازل المدنيين. اقرأ أكثر ⮕

فلسطين: الاجتياح البري الإسرائيلي يهدف لتعميق الإبادة الجماعية وتوسيع دائرة المجازرطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، العالم أجمع بتحمل مسؤولياته والتدخل الفوري لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في ضوء التطورات الأخيرة المتسارعة، خاصة قطع الاتصالات والانترنت والقصف عبر المسبوق والمتواصل. اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية.. الخارجية الفلسطينية: ندعو للتدخل لوقف الحرب على غزةأفادت فضائية 'القاهرة الإخبارية'، في نبأ عاجل، نقلًا عن وزارة الخارجية الفلسطينية، بأنها تدعو العالم أجمع للتدخل الفوري لوقف التطورات السريعة والخطيرة في حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕