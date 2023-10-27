فلسطين.. الطائرات الإسرائيلية تطلق قنابل 'الفسفور الأبيض' على وسط غزة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أن الطائرات الإسرائيلية تطلق قنابل"الفسفور الأبيض" على وسط غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت فضائية"العربية الحدث" في نبأ عاجل.

وأمس الجمعة، شنت القوات الإسرائيلية، سلسلة غارات عنيفة على المناطق الشمالية والشمالية الغربية لقطاع غزة. وأشارت مصادر فلسطينية، إلى أن طيران الاحتلال الحربي أطلق بكثافة مجموعة من الصواريخ على بيت حانون وبيت لاهيا، وجباليا شمال القطاع، بالتزامن مع إطلاق مدفعية الاحتلال قذائفها على المناطق ذاتها.

وأضافت أن طيران الاحتلال يشن أيضا سلسلة غارات على شمال غرب مدينة غزة، بالتزامن أيضًا قصف للزوارق الحربية للاحتلال وسط مدينة غزة. وهذا التصعيد الإسرائيلي، يأتي عقب الغارات العنيفة خلال الساعات الماضية على القطاع، التي أدت إلى انقطاع شبكات الاتصالات والانترنت بشكل كامل. headtopics.com

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