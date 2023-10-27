فلسطين.. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم الشاطئ

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أفادت فضائية العربية الحدث، اليوم السبت، أن هناك قتلى وجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم الشاطئ.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن الطائرات الإسرائيلية تطلق قنابل"الفسفور الأبيض" على وسط غزة. وأمس الجمعة، شنت القوات الإسرائيلية، سلسلة غارات عنيفة على المناطق الشمالية والشمالية الغربية لقطاع غزة.

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي للمسجد الأبيض في مخيم الشاطئ بغزةطائرات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف الأحياء والمناطق السكنية في قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

فيديو لاستهداف مجموعة حاولت ضرب موقع إسرائيلي من لبنانقصف إسرائيلي استهدف بلدات عدة اقرأ أكثر ⮕

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مسجد بغزةطائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مسجدا في مخيم الشاطئ بمدينة غزة. اقرأ أكثر ⮕

فلسطين.. شهداء ومصابين في قصف إسرائيلي للمسجد الأبيض في مخيم الشاطئاستشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف للطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، لمسجد في مخيم الشاطيء غرب مدينة غزة ، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء وفا الفلسطينية. اقرأ أكثر ⮕

وسائل إعلام إسرائيلية: قصف مدفعى كثيف على غزة وانفجارات ضخمة تهز القطاعقالت وسائل إعلام إسرائيلي، إن قصف مدفعى كثيف استهدف شمال قطاع غزة، فضلا عن دوى انفجارات قوية فى مناطق متفرقة من القطاع. اقرأ أكثر ⮕

استشهاد 17 فلسطينيًا أغلبهم أطفال في قصف إسرائيلي لمنزل بغزةأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، فجر الخميس، استشهاد 17 فلسطينيا أغلبهم من الأطفال وإصابة آخرين، الليلة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕