فلسطين: الاجتياح البري الإسرائيلي يهدف لتعميق الإبادة الجماعية وتوسيع دائرة المجازر

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان مقتضب، مساء اليوم الجمعة، إن هذه التطورات الأخيرة، مؤشر لبداية اقتحامات برية تؤدي إلى تعميق الإبادة الجماعية وتوسيع دائرة المجازر التي ترتكب كل دقيقة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

يأتي ذلك مع بدء الاحتلال الإسرائيلي عدوانا شاملا على قطاع غزة الذي أصبح معزولا عن العالم، بعد انقطاع الاتصالات تزامنا مع شن الاحتلال عدوانا شاملا من 3 جبهات برية وجوية وبحرية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" أن غزة تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف وغير مسبوق مع انقطاع الاتصالات، حيث شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، غارات عنيفة وغير مسبوقة على قطاع غزة، ما أدى إلى انقطاع شبكات الاتصالات والانترنت.

أكدت شركات الاتصالات في غزة الانقطاع الكامل لشبكاتها العاملة في القطاع، في حين تحولت عدد من القنوات التلفزيونية التي تنقل تطورات الأحداث إلى الاعتماد على الأقمار الصناعية لنقل الصورة والتواصل مع مراسليها، في ظل توقف الاتصالات العادية أو المعتمدة على الإنترنت. headtopics.com

وأعلن تلفزيون فلسطين، أن قطاع غزة يشهد قصفا هو الأعنف برا وبحرا وجوا منذ بداية الحرب، وتعرضت أنحاء مختلفة في قطاع غزة لقصف عنيف ومستمر من طيران الاحتلال الحربي. وأكدت فضائية"روسيا اليوم" أن الطائرات الإسرائيلية تشن الآن هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق قطاع غزة، متسببة بانقطاع شبكة الاتصالات، وتشترك المدفعية الإسرائيلية في الهجوم ويتركز القصف في أغلب الأحيان على المناطق الشرقية في القطاع.

أوضحت"روسيا اليوم" أن الهجوم الإسرائيلي يتركز في مناطق وسط غزة وحي الزيتون وشرق جباليا وشرق الشجاعية وبيت لاهيا شمال قطاع غزة ودير البلح جنوب القطاع.وأكد مراسل قناة"فوكس نيوز" الأمريكية أن"الهجوم على قطاع غزة الآن هو الأكثر جنونا الذي رأيته، أقوى هجوم منذ بداية الحرب". headtopics.com

ويعاني قطاع غزة منذ ثلاثة أسابيع بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الجاري، والذي تزامن مع قطاع إمدادات الكهرباء والوقود والمياه، ما تسبب في شلل في الخدمات الصحية والمستشفيات والاتصالات.وكانت المقاومة الفلسطينية شنت عملية ضد مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الجاري، تحت شعار"طوفان الأقصى" أسفرت عن مقتل حوالي 1300 إسرائيلي وأسر أكثر من 200 آخرين.

وزير الأوقاف الفلسطيني: 800 شهيد حصيلة الاجتياح البري في قطاع غزة حتى الآن.. فيديوكشف وزير الأوقاف الفلسطيني، حاتم البكري، عن ضحايا الاجتياح البري في قطاع غزة، الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، موضحًا اقرأ أكثر ⮕

وزير الأوقاف الفلسطيني: 800 شهيد حصيلة الاجتياح البري في غزة حتى الآنكشف وزير الأوقاف الفلسطيني، حاتم البكري، عن ضحايا الاجتياح البري في قطاع غزة، الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، موضحًا أنه هناك أكثر من 800 شهيد سقط اقرأ أكثر ⮕

وزير الأوقاف الفلسطيني: 800 شهيد حصيلة الاجتياح البري لـ غزةكشف وزير الأوقاف الفلسطيني، حاتم البكري، عن ضحايا الاجتياح البري في قطاع غزة، الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين. اقرأ أكثر ⮕

تغريدة غامضة لمدير منظمة الصحة العالمية بعد الاجتياح البري الإسرائيلي لغزةنشر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، تغريدة غامضة عبر موقع التواصل الإجتماعي إكس بعد الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة في وقت سابق من اليوم الجمعة. اقرأ أكثر ⮕

نائب بالشيوخ: إسرائيل ترتكب مجزرة جديدة تجاه 2.5 مليون فلسطينياستنكر المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، الاجتياح البري والبحري الذي تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلي لقطاع غزة، بعد قطع الاتص اقرأ أكثر ⮕

باحث بالمركز المصرى للفكر: الاجتياح البرى لغزة تصعيدا جديدا يزيد من حدة الأزمةقال صلاح وهبة الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات ، إن عملية الاجتياح البري التى بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذها في قطاع غزة، تصعيدًا جديدًا يزيد من حدة الأزمة. اقرأ أكثر ⮕