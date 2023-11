فضيحة.. مهيب عبد الهادي يوجه رسالة نارية بعد أداء موديست

وودع الأهلي الدوري الإفريقي على يد صن دوانز في المباراة التى اقيمت على استاد القاهرة فى نصف نهائى الدوري الأفريقي.ويواجه صن داونز منافسه الوداد المغربي في نهائى الدوري الإفريقي.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELBALADOFFICIAL: مهيب عبد الهادي يستعرض رأي جمهوره بشأن أداء لاعبي النادي الأهلياستعرض الإعلامي مهيب عبد الهادي آراء جمهوره في أداء لاعبي النادي الاهلي عقب خروجة من دوري أبطال افريقيا . و كتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه بموقع فيسبوك : وجه كلمة الي لاعبي النادي الأهلي ......

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: مهيب عبد الهادي يكشف موقف أوسوريو في حالة الهزيمة من ببراميدز بكأس مصركشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن موقف خوان كارلوس أوسوريو في حالة الهزيمة من ببراميدز في كأس مصر.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: عيد عبد الهادي: زيارة رئيس الوزراء لسيناء رسالة تأكيد على الأمن والاستقرارثمن الدكتور عيد عبد الهادي، الباحث السياسي وعضو الجمعية المصرية للإقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، زيارة رئيس مجلس الوزراء

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: رئيس الوزراء يوجه رسالة بشأن مجازر الاحتلال في غزة: مصر ضد سياسة العقاب الجماعيرئيس الوزراء يوجه رسالة بشأن مجازر الاحتلال في غزة: مصر ضد سياسة العقاب الجماعي..

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: قائد الجيش الثاني الميداني يوجه رسالة من سيناء: مرابطون لحماية أمن مصرقائد الجيش الثاني الميداني يوجه رسالة من سيناء مرابطون لحماية أمن مصر | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: قائد الجيش الثاني الميداني يوجه رسالة من سيناء: مرابطون لحماية أمن مصرقائد الجيش الثاني الميداني يوجه رسالة من سيناء مرابطون لحماية أمن مصر | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕