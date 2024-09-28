فصائل مسلحة عراقية: هاجمنا بالطيران المسيّر منطقة إيلات

أعلنت فصائل مسلحة فى العراق أنها هاجمت بالطيران المسيّر منطقة إيلات في "أراضينا المحتلة".ينشر اليوم السابع قائمة بمواعيد القطارات المكيفة والقطارات الروسية العادية التى تعمل على خط ، ومواعيد قيامها، والتى تستلزم الحجز المسبق قبل استقلالها..الأحد، 29 سبتمبر 2024 12:51 ص

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 91 مليون و941 ألفا و747 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة»أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن البيت الأبيض أكد أن الرئيس الامريكي جو بايدن يتلقى إفادة بشأن الشرق الأوسط ويراجع وضع القوات الأمريكية بالمنطقة.

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إن منطقة الشرق الأوسط تمر بظرف دقيق، ونحاول تعزيز كل سبل الدعم ووضع حد نهائي لازدواجية المعايير.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في وجه حزب الله وحماس والحوثيين وأي جماعات أخرى مدعومةالسبت، 28 سبتمبر 2024 07:24 م

العراق هجمات طيران مسيّر إيلات الصومال لبنان

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