فصائل المقاومة الفلسطينية تقصف تل أبيب ردًا على المجازر الإسرائيلية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، بأن فصائل المقاومة الفلسطينية، أعلنت قصفها تل أبيب ردًا المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين، بحسب إعلام فلسطيني. ودوت صفارات الإنذار قبل قليل في تل أبيب، حيث تم اعتراض 10 صواريخ على الأقل فوق تل أبيب، وذلك بحسب ما أفادت به مراسلة قناة القاهرة الإخبارية.

:

MOBTADA: القاهرة الإخبارية: الفصائل الفلسطينية تقصف تل أبيبأفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، أن فصائل المقاومة الفلسطينية، أعلنت قصفها تل أبيب ردًا المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين، بحسب إعلام فلسطيني.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر »

AKHBARELYOM: «القاهرة الإخبارية»: الفصائل الفلسطينية تقصف تل أبيبأفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، أن فصائل المقاومة الفلسطينية، أعلنت قصفها تل أبيب ردًا المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين، بحسب إعلام فلسطيني.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر »

YOUM7: إعلام فلسطينى: الفصائل تعلن قصف تل أبيب ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيينأفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن إعلام فلسطيني يقول أن الفصائل الفلسطينية تعلن قصف تل أبيب ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر »

YOUM7: إعلام فلسطينى: المقاومة تعلن قصف تل أبيب ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيينأفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن إعلام فلسطيني يقول أن الفصائل الفلسطينية تعلن قصف تل أبيب ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر »

AKHBARELYOM: أين تم صناعتها وإخفاءها؟.. تفاصيل القدرات التسليحية لحركة حماسمنذ قامت المقاومة الفلسطينية بهجوم 'طوفان الأقصى' على تل أبيب وقامت بإختارق امستطونات الإسرائيلية والتي لم يتوقعها أي شخص أو أجهزة مخابراتية حول العالم تماما،

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر »

جريدة الفجر: عاجل.. كتائب القسام: قصفنا تل أبيب ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيينأعلنت كتائب القسام قصفها تل أبيب ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر »