فشل مشاركة المنتخب الأولمبى فى دورة السعودية ودية خلال معسكر نوفمبر

وتحفظت السعودية عاى طلب منتخب مصر بداعى اقامة الدورة للاحتكاك بالمنتخبات الأسيوية استعدادا للتصفيات المؤهلة للأولمبياد. ورفض البرازيلى ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأولمبى العرض الذى تقدمت به إحدى شركات التسويق لمواجهة كولومبيا وديًا، فيما يواصل الجهاز الفنى والإدارى بالتنسيق مع اتحاد الكرة، البحث عن بدائل لإقامة وديتين فى المعسكر المقبل.

وتلقى منتخب مصر الأولمبى عرضا من نظيره المنتخب الكولومبى، للعب مباراة ودية فى شهر نوفمبر أو ديسمبر المقبلين فى إطار استعدادات أولمبى الفراعنة. طالب ميكالى مسئولى اتحاد الكرة بسرعة إنهاء الاتفاق على خوض مباراتين وديتين خلال معسكر نوفمبر المقبل فى إطار الاستعداد للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024.

واشترط ميكالى أن تكون المواجهات الودية أمام منتخبات أوروبية أو من منتخبات أمريكا اللاتينية، لتحقيق أقصى استفادة فنية ممكنة وإكساب لاعبى المنتخب الأولمبى مزيد من الخبرات بالاحتكاك بمدارس كروية متنوعة.بالعلم والكوفية الفلسطينية.. جماهير الأهلى تدعم غزة قبل مباراة صن داونز..

المحترفون ينضمون لمعسكر الفراعنة 13 نوفمبر استعدادا لجيبوتى وسيراليونينضم اللاعبون المحترفون لمعسكر المنتخب الوطنى المقبل 13 نوفمبر استعداداً لمباراتي جيبوتي وسيراليون.

شوط أول سلبى بين الترجى ضد الوداد فى دورى السوبر الإفريقىتعادل فريقا الترجي ضد الوداد الرياضي سلبيًا خلال فعاليات الشوط الأول من مباراتهما المقامة حاليًا الملعب الأولمبي حمادي العقربي في رادس، فى إياب نصف نهائى الدورى

عمر عصر يتألق في بطولة فرانكفورت الدولية لتنس الطاولةيواصل عمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة التألق وذلك خلال بطولة فرانكفورت الدولية للأبطال المقامة في ألمانيا خلال الفترة ما بين 29 أكتوبر وحتى 5 نوفمبر الجاري.

جامعة جنوب الوادي تحصد مراكز متقدمة فى فعاليات «كلايماثون صعيد مصر»في اطار مشاركة طلاب جامعة جنوب الوادي في فاعليات مؤتمر كلايمثون صعيد مصر والذي اقيم تحت رعاية وزارة البيئة، وهيئة التعاون الدولي الألماني بمصر خلال الفترة من 30 إلى 31 اكتوبر 2023.

ركلات الجزاء تحسم قمة الترجى ضد الوداد فى دورى السوبر الإفريقىانتهى الوقت الأصلي من مباراة الترجي ضد الوداد بتقدم أصحاب الأرض بنتيجة 1-0 خلال فعاليات المباراة المقامة حاليًا الملعب الأولمبي حمادي العقربي في رادس.

