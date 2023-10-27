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فشل الاحتلال.. أحمد موسى يفجر مفاجأة بشأن الاجتياح البري لغزة

 / مصدر: ElBaladOfficial

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تصدت لتوغل بري لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

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ElBaladOfficial

وكتب الإعلامي أحمد موسى، عبر حسابه على تطبيق"إكس":"أبـطـال الـمقـاومـة «كـتـائب القـسـام» يـلقـنون الـعـدو الـصهيـوني أعظم الدروس على الإطلاق، يـارب ثـبت أقـدامـهم، وسـدد رمـيـهم، ومـدهم بـ قـوة وجنـودا من عـنـدك يـا الله ‎#الاجتياح_البري".

يأتي ذلك مع بدء الاحتلال الإسرائيلي عدوانا شاملا على قطاع غزة الذي أصبح معزولا عن العالم، بعد انقطاع الاتصالات تزامنا مع شن الاحتلال عدوانا شاملا من 3 جبهات برية وجوية وبحرية.

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