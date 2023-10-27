فشل الاحتلال.. أحمد موسى يفجر مفاجأة بشأن الاجتياح البري لغزة

وكتب الإعلامي أحمد موسى، عبر حسابه على تطبيق"إكس":"أبـطـال الـمقـاومـة «كـتـائب القـسـام» يـلقـنون الـعـدو الـصهيـوني أعظم الدروس على الإطلاق، يـارب ثـبت أقـدامـهم، وسـدد رمـيـهم، ومـدهم بـ قـوة وجنـودا من عـنـدك يـا الله ‎#الاجتياح_البري".

يأتي ذلك مع بدء الاحتلال الإسرائيلي عدوانا شاملا على قطاع غزة الذي أصبح معزولا عن العالم، بعد انقطاع الاتصالات تزامنا مع شن الاحتلال عدوانا شاملا من 3 جبهات برية وجوية وبحرية.

توضيح من جيش الاحتلال بشأن 'الغزو البري لغزة'توضيح من جيش الاحتلال بشأن الغزو البري لغزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

توضيح من جيش الاحتلال بشأن 'الغزو البري لغزة'توضيح من جيش الاحتلال بشأن الغزو البري لغزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

توضيح من جيش الاحتلال بشأن 'الغزو البري لغزة'توضيح من جيش الاحتلال بشأن الغزو البري لغزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

توضيح من جيش الاحتلال بشأن 'الغزو البري لغزة'توضيح من جيش الاحتلال بشأن الغزو البري لغزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

فيديو.. عمرو موسى: الاجتياح البري لغزة سيوسع نطاق الصراع.. ونتنياهو واهمبعض المسئولين الأمريكيين نصحوا إسرائيل بعدم الإقدام على الاجتياح البري لغزة اقرأ أكثر ⮕

سفير فلسطين بالقاهرة: الاجتياح البري لغزة عملية ممنهجة.. وكل ما فوق الأرض مستهدفسفير فلسطين بالقاهرة الاجتياح البري لغزة عملية ممنهجة وكل ما فوق الأرض مستهدف | مصراوى اقرأ أكثر ⮕