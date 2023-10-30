فستانها أحمر وقصير.. أقوال المتهم في واقعة تحرشه بسيدة بمساكن شيراتون

أحالت نيابة شمال القاهرة مالك محل إطارات بمنطقة مساكن الشيراتون لاتهامه بالتعرض لسيدة أجنبية فى أحد الشوارع وملامسة جسدها بالقوة واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم وجاءت كالأتى:ج: الذي حصل إني شغال صاحب محل كاوتش وامباح العصر الساعة 4 ونص تقريباً ، كنت شايل بطارية وكابلات بنوع عربية بعملها توصيلة ومعدي في الشارع، فجأة شبك الكابل بشنطة سيدة واتقطعت فقامت صوتت ولمت الناس وتشتمني بالإنجليزي و صورتني وأنا قعدت اعتذرلها بس مفيش أي نتيجة، فالناس اتلمت و هي اتصلت بالنجدة جم خدوني على قسم النزهة.
أحالت نيابة شمال القاهرة مالك محل إطارات بمنطقة مساكن الشيراتون لاتهامه بالتعرض لسيدة أجنبية فى أحد الشوارع وملامسة جسدها بالقوة واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم وجاءت كالأتى:ج: الذي حصل إني شغال صاحب محل كاوتش وامباح العصر الساعة 4 ونص تقريباً ، كنت شايل بطارية وكابلات بنوع عربية بعملها توصيلة ومعدي في الشارع، فجأة شبك الكابل بشنطة سيدة واتقطعت فقامت صوتت ولمت الناس وتشتمني بالإنجليزي و صورتني وأنا قعدت اعتذرلها بس مفيش أي نتيجة، فالناس اتلمت و هي اتصلت بالنجدة جم خدوني على قسم النزهة. ج: انا كنت ماشي في الشارع شايل عدة خاصة بالمحل بتاعي وهي كانت ماشية جنبي بالشارع.ج: صينية وكانت رفيعة و شعرها أسود ، ولابسه فستان قصير أحمر في حاجة تانية، وكان فوق الركبة.س: وما هي حالة الطريق من حيث المارة؟