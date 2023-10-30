فستانها أحمر وقصير.. أقوال المتهم في واقعة تحرشه بسيدة بمساكن شيراتون

أحالت نيابة شمال القاهرة مالك محل إطارات بمنطقة مساكن الشيراتون لاتهامه بالتعرض لسيدة أجنبية فى أحد الشوارع وملامسة جسدها بالقوة واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم وجاءت كالأتى:ج: الذي حصل إني شغال صاحب محل كاوتش وامباح العصر الساعة 4 ونص تقريباً ، كنت شايل بطارية وكابلات بنوع عربية بعملها توصيلة ومعدي في الشارع، فجأة شبك الكابل بشنطة سيدة واتقطعت فقامت صوتت ولمت الناس وتشتمني بالإنجليزي و صورتني وأنا قعدت اعتذرلها بس مفيش أي نتيجة، فالناس اتلمت و هي اتصلت بالنجدة جم خدوني على قسم النزهة.

أحالت نيابة شمال القاهرة مالك محل إطارات بمنطقة مساكن الشيراتون لاتهامه بالتعرض لسيدة أجنبية فى أحد الشوارع وملامسة جسدها بالقوة واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم وجاءت كالأتى:ج: الذي حصل إني شغال صاحب محل كاوتش وامباح العصر الساعة 4 ونص تقريباً ، كنت شايل بطارية وكابلات بنوع عربية بعملها توصيلة ومعدي في الشارع، فجأة شبك الكابل بشنطة سيدة واتقطعت فقامت صوتت ولمت الناس وتشتمني بالإنجليزي و صورتني وأنا قعدت اعتذرلها بس مفيش أي نتيجة، فالناس اتلمت و هي اتصلت بالنجدة جم خدوني على قسم النزهة. ج: انا كنت ماشي في الشارع شايل عدة خاصة بالمحل بتاعي وهي كانت ماشية جنبي بالشارع.ج: صينية وكانت رفيعة و شعرها أسود ، ولابسه فستان قصير أحمر في حاجة تانية، وكان فوق الركبة.س: وما هي حالة الطريق من حيث المارة؟

اعترافات المتهم بإنهاء حياة حلاق الوراقباشرت جهات التحقيق شمال الجيزة، في واقعة مقتل حلاق، علي يد شخص طعنه خلال مشاجرة، بسبب لهو الأطفال، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. اقرأ أكثر ⮕

جحيم في الظلام.. كواليس جديدة في واقعة حفلة المنصوريةجحيم في الظلام كواليس جديدة في واقعة حفلة المنصورية | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

جحيم في الظلام.. كواليس جديدة في واقعة حفلة المنصوريةجحيم في الظلام كواليس جديدة في واقعة حفلة المنصورية | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

حدث ليلًا| الخسوف الأخير في سماء مصر.. وكواليس جديدة في واقعة حفلة المنصوريةحدث ليل ا الخسوف الأخير في سماء مصر وكواليس جديدة في واقعة حفلة المنصورية | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

جحيم في الظلام.. كواليس جديدة في واقعة حفلة المنصوريةجحيم في الظلام كواليس جديدة في واقعة حفلة المنصورية | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

تأجيل محاكمة الصيدلي المتهم بقتل زوجته وابنتيه بطنطاقررت محكمة جنايات طنطا، تأجيل ثالث جلسات محاكمة الصيدلي المتهم بقتل زوجته الصيدلانية وابنتيه الصغيرتين زينة وجميلة، في القضية رقم ١٦٠٥٧ لسنة ٢٠٢٣ أول طنطا، لطلب المتهم اقرأ أكثر ⮕