فريق منصورة روبوتوكس يحقق المركز الثاني في مسابقة المشروعات الخضراء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلن الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ، اليوم السبت، حصول فريق"منصورة روبوتوكس" على المركز الثاني في التصفيات المحلية لكبرى مسابقات المشروعات الخضراء والمستدامة في العالم، ليكون بذلك ممثلاً لجمهورية مصر العربية في التصفيات على مستوى قارتي آسيا وأفريقيا، بمشروع VERTECHX، وهو عبارة عن صوبة زراعية رأسية ذكية تهدف إلى زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية، وخاصة المختصة بتصدير منتجاتها إلى الإتحاد الأوروبي بالإضافة إلى تقليل استهلاكها للمواد الكيميائية مما يحسن من...

تقدم الدكتور شريف خاطر بخالص التهاني للفوز الكبير لفريق جامعة المنصورة، مؤكداً فخر الجامعة و اعتزازها بهذا المشروع الذى سيكون خطوة رائدة لجامعة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمشاركة فى تحقيق الأمن الغذائي و تعزيز الاقتصاد الوطني. يلذكر أن المسابقة الدولية CLIMATE LAUNCH PAD، التى سيشارك فيها فريق جامعة المنصورة"منصورة روبوتوكس"مدعومة من الإتحاد الاوروبي، وتقام سنويا على مستوى أكثر من 50 دولة من آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية ،حيث تهدف المسابقة لدعم الابتكارات المميزة التي تساهم في القضاء على مشاكل التغير المناخي، والاحتباس الحراري، وتحويلها إلى شركات ناشئة فعالة في الأسواق المحلية والدولية.

جامعة المنصورة مشروع روبوتوكس صوبة زراعية ذكية مسابقات المشروعات الخضراء مصر

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