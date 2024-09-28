فريق مصر للخماسي الحديث يحصد ذهبية وبرونزية في بطولة العالم للشباب

توج المنتخب ال مصر ي للخماسي الحديث بميداليتين بواقع ذهبية و برونزية في نهائي الرجال ب بطولة العالم للخماسي الحديث للشباب تحت 19 عام المقامة في ليتوانيا خلال الفترة من 23 إلى 29 سبتمبر الجاري.
وحصد محمد حاتم الميدالية البرونزية في منافسات الفردي محققاً 1513 نقطة ، كما استطاع سيف سليمان، الحصول على المركز الرابع بجدول الترتيب بعد ان انهي المنافسات بإجمالي 1511 نقطة. واستطاع الفريق المكون من"محمد حاتم، سيف سليمان، وعمر عامر" من التتويج بالميدالية الذهبية بعد انهي المنافسات النهائية بإجمالي 4522 نقطة، فيما جاء الفريق الكوري الجنوبي في المركز الثاني بإجمالي 4497 نقطة، واحتل المركز الثالث الفريق الإيطالي بإجمالي 4466 نقطة.حيث حقق الثنائي محمد حاتم وأسامة ذكي ذهبية التتابع رجال.وصباح اليوم توج المنتخب المصري لناشئات الخماسي الحديث بثلاث ميداليات في نهائي السيدات.
وحصدت فريده ابو هاشم الميدالية الذهبية في منافسات الفردي محققة 1427 نقطة متفوقة على مواطنتها عاليه عنايت التي احرزت الميدالية الفضية برقم 1405 نقطة. واستطاع الفريق المصري المكون من فريده ابو هاشم - عالية عنايت - جنا عطية الحصول على ذهبية الفرق للسيدات.واللاعبات فريدة أبو هاشم ، وجنا عطيه ، وجنه وليد ، وعاليه عنايت.ويقود المنتخب ياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة وعمرو سيد مدير فني ، واحمد عامر ومحمد حسام مديرين فنيين للسلاح ، وأحمد حسام مساعد مدير فني رماية ، وكريم تيمور مدير فني موانع ، وعلاء مهدي طبيب علاج طبيعي وإصابات ملاعب.تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة حسن نصر الله..
الخماسي الحديث بطولة العالم الشباب مصر ذهبية برونزية
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