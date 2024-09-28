فريق الناشئين للأهلي يفوز على بيراميدز بركلات الترجيح

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افتتح محمد أيمن التسجيل للأهلي، وسجل بيراميدز هدف التعادل، لتذهب المباراة لركلات الترجيح التي سجل خلالها للأهلي كل من عمر عبد الرحيم ومحمد عماد وعمر عبد العزيز، بينما أهدر عبد العزيز خالد، وتألق الحارس رجب أحمد وتصدى لركلتين من لاعبي بيراميدز.الهجوم: عبد العزيز خالد - خالد يحيى. وشارك عمر عبد العزيز بدلًا من قمر، ويحيى وائل بدلًا من آدم يوسف، وعلي نادر بدلًا من محمد أيمن، ومحمد طارق بدلًا من سيف كريم، ومحمد علاء بدلًا من حذيفة محمد.

بهذه النتيجة رفع «أهلي 2009» رصيده إلى 5 نقاط، من الفوز في مباراة والتعادل في مباراة والفوز بركلات الترجيح، حيث فاز على المقاولون 3 - 2، قبل أن يفوز بركلات الترجيح على بيراميدز.

أهلي، بيراميدز، كرة قدم، الناشئين

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