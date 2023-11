فريق درجة ثالثة يقصي بايرن ميونخ من كأس ألمانيا

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل مارس جاوس الهدف الثاني لساربروكن ليتأهل لدور الستة عشر من المسابقة. ونجح هيرتا برلين (درجة ثانية) في الفوز على ضيفه ماينز 3 - صفر ليعبر لدور الستة عشر، فيما تأهل آينتراخت فرانكفورت بعد فوزه 2 - صفر على فيكتوريا كولن(درجة ثالثة) 2 - صفر، فيما فاز بادربورن (درجة ثانية) على فرايبورغ 3 - 1.بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على ساربروكن في كأس ألمانيا

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

جريدة الفجر: موعد مباراة بايرن ميونخ ضد ساربروكن اليوم في كأس ألمانيا والقنوات الناقلةيلتقي فريق بايرن ميونخ مع فريق ساربروكن، اليوم الأربعاء 1 نوفمبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على ساربروكن في كأس ألمانيايحل فريق بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على نظيره فريق ساربروكن، اليوم الأربعاء، على ملعب هيرمان نويبيرجر ستاديون، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

ALBAWABANEWS: مفاجأة.. بايرن ميونخ يودع كأس ألمانيا من فريق درجة ثالثةشهدت منافسات بطولة كأس ألمانيا، مفاجأة من العيار الثقيل بتوديع فريق بايرن ميونخ المسابقة من دور الـ32، وذلك بالخسارة من نظيره زاربروكن بهدفين مقابل هدف.

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: بايرن ميونخ يودع كأس ألمانيا أمام فريق من الدرجة الثالثةودع بايرن ميونخ، كأس ألمانيا فى مفاجئة من العيار الثقيل، بعد خسارته أمام مضيفه فريق ساربروكين، من الدرجة الثالثة، بهدفين مقابل هدف..

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

MOBTADA: كأس ألمانيا.. صدمة مدوية لـ البايرن أمام فريق من الدرجة الثالثةمفاجأة من العيار الثقيل تلقاها فريق بايرن ميونخ الألماني، على يد فريق من الدرجة الثالثة.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين بايرن ميونخ وساربروكنانتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل الإيجابي، بين بايرن ميونخ وساربروكن، بهدف لكل منهما، في المباراة المقامة بينهما، اليوم الأربعاء، على ملعب هيرمان نويبيرجر ستاديون، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕