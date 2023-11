فريد زهران: أدعم موقف النظام المصري الحالي الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين

قال المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه «ليس وافدًا أو ضيفًا على العمل السياسي»، معربًا عن اعتزازه بتاريخه السياسي. وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن تاريخه السياسي يسمح له بالترشح لرئاسة الجمهورية.

وأكمل: «أنا أحد أبناء جيل معين حملوا رؤية وتطلعات معينة، وأفي بدين كبير لتاريخ طويل من النضال قام به مئات الألوف من المصريين على مدار عقود؛ من أجل حياة كريمة وشعارات مهمة كالحرية والعدالة الاجتماعية». وتوجه بتحية إلى صمود الشعب الفلسطيني على أرض قطاع غزة، في مواجهة العدوان الإسرائيلي الوحشي، مؤكدًا أنه داعم للقضية الفلسطينية في كل محطات تاريخه السياسي.

وأشار إلى اتصاله بالعديد من القيادات السياسية في الداخل الفلسطيني، مضيفًا: «، وأنهم يثمنون تمسك مصر بموقفها الرافض للتهجير القسري». ولفت إلى أنه استقبل مجموعة من سفراء الدول الأوروبية، خلال الفترة الماضية، وأعرب عن مدى استيائه من المواقف الأوروبية المتخاذلة، مؤكدًا دعمه لموقف النظام المصري الحالي الخاص بالتمسك بإيصال المساعدات للداخل ورفض التهجير القسري.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELBALADOFFICIAL: المرشح فريد زهران يعرض مخططه في حالة الفوز برئاسة الجمهورية|فيديوقال فريد زهران المرشح الرئاسي، إن الحرب في غزة سحبت التركيز من متابعة الجمهور لأحداث الأنتخابات الرئاسية، لافتاً إلى أنه داعم لموقف النظام المصري الحالي في التعامل مع أزمة الأشقاء في غزة.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: شريف عامر يسأل فريد زهران: هل عندك أمل في الفوز بالانتخابات؟..اعرف الإجابة|فيديوقال فريد زهران المرشح الرئاسي، لو أصبحت رئيساً سأسعى لتحرير الأقتصاد المصري من النظام الحاكم، وسأعمل على تشغيل جميع المصانع التي تعثرت خلال الفترات الماضية

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: اليمن يجدد رفضه للتهجير القسرى للفلسطينيين خارج وطنهمجددت الجمهورية اليمنية، رفضها التهجير القسرى للفلسطينيين خارج وطنهم أو التهديد به والذى يعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولى ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: أمينة المرأة بحماة الوطن: زيارة رئيس الوزراء لسيناء تؤكد موقف مصر الرافض للتهجيرأكدت حسناء الشريف أمينة المرأة عن حزب حماة الوطن أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي أن رئيس الوزراء اليوم لشمال سيناء هي رسالة قوية للعالم أجمع يوضح موقف رئيس الجمهورية

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: المرشح الرئاسي فريد زهران: مسار التعافي للاقتصاد المصري قد يبدأ في غصون 3 شهورقال المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن مسار التعافي للاقتصاد المصري قد يبدأ في غصون 3 شهور.

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: فريد زهران: أدعم القضية الفلسطينية وعلى تواصل مع عدة قيادات بالداخلوجه فريد زهران، المرشح الرئاسي، التحية للشعب الفلسطيني على الصمود أمام الاعتداءات الوحشية من الشعب الفلسطيني على غزة، وكان له الشرف في تأسيس اللجنة الشعبية لدعم الانتفاضة الفلسطينية عام 2001، وطوال عمره داعم للقضية الفلسطينية على مدار تاريخه السياسي.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕