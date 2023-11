فرنسا تعرب عن قلقها البالغ إزاء القصف الإسرائيلى على مخيم 'جباليا' فى غزة

واستشهد خمسون شخصا على الأقل أمس في غارة إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في غزة حسب وزارة الصحة في القطاع المحاصر.بالعلم والكوفية الفلسطينية.. جماهير الأهلى تدعم غزة قبل مباراة صن داونز.. صورالخارجية الأردنية تعلن استدعاء سفيرها لدى إسرائيل إلى المملكة فوراًاستدعاء الفنانة نسرين طافش أمام المحكمة لاتهامهما فى قضية شيك بدون رصيد

