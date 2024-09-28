فرنسا تعارض أي عملية برية إسرائيلية في لبنان، أمريكا تدعم حق الدفاع الإسرائيلي

أعلنت الخارجية الفرنسية اليوم معارضتها لأى عملية برية إسرائيل ية فى لبنان ، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.
وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن إن بلاده تدعم حق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها في وجه حزب الله وحماس والحوثيين وأي جماعات أخرى مدعومة من إيران. وأضاف خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن هدفنا هو خفض التصعيد في الصراعات الحالية سواء في غزة أو لبنان من خلال الوسائل الدبلوماسية، ووجهت وزير الدفاع بتعزيز وضع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط لردع أي عدوان، وتقليل مخاطر التحول إلى حرب شاملة بالمنطقة.
وأدانت روسيا، اليوم الاغتيال السياسى الذى نفذته إسرائيل ضد أمين عام "حزب الله" فى لبنان حسن نصر الله بغارة جوية استهدفت المركز الرئيسى للحزب بالضاحية الجنوبية لبيروت، داعية إسرائيل إلى وقف الأعمال العدائية على الفور. وقالت وزارة الخارجية الروسية - فى بيان، وفقا لوكالة أنباء الروسية - "إن الجانب الإسرائيلى يدرك هذا الخطر، ولكنه اتخذ خطوة كهذه ، والتى ستؤدى حتما إلى موجة جديدة من العنف، وهى تتحمل المسؤولية الكاملة عن التصعيد اللاحق".الحكومة تنفى إصدار قرار بتحصيل قيمة برامج رحلات العمرة بالدولارالزمالك ينشر صورة زيزو والكأس ويعلق: استيقظ الشخص الذي فاز بالسوبر الأفريقيانفجارات ضخمة تهز إسرائيل..
إسرائيل لبنان حزب الله أمريكا روسيا
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصدر: AlBawabaNews - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »
مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »