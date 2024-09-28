فرنسا تدعو حزب الله وإيران إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن ‏ فرنسا تدعو حزب الله و إيران إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر.

فى سياق منفصل، أكدت القناة أن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن مستوطنون يغلقون طريق بيجن في تل أبيب خلال تظاهرات للمطالبة بإعادة المجتجزين وعقد صفقة تبادل بشكل عاجل.

حزب الله إيران فرنسا إسرائيل غارات

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



youm7 / 🏆 7. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

شركة طيران إير كندا تعرض زيادة 42% للطيارين لتجنب إضرابتوصلت شركة طيران أير كندا إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة مع نقابة الطيارين، مما أدى إلى تجنب إضراب كان من شأنه أن يؤدي

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

استشهاد حسن نصر الله.. تطور خطير يهدد استقرار الشرق الأوسطأدان القوى السياسية الهجوم الإسرائيلي على مقرّ حزب الله، مؤكدة أنّ سلسلة الاغتيالات التي تستهدف قيادات المقاومة تهدد استقرار المنطقة ويدعون إلى تحقيق دولي عاجل.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

اغتيال نصرالله: تطوراً خطيرًا في الشرق الأوسطقال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن اغتيال حسن نصرالله، أمين عام حزب الله، يمثل تطورا خطيرا للغاية في الأحداث الجارية في المنطقة، وسيكون له تأثيرات كارثية على استقرار الشرق الأوسط بأكمله. وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن هذا الاغتيال سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإقليمية المتوترة وإشعال فتيل حرب جديدة في المنطقة. وأضاف أن هذا الاغتيال لن يكون حدثا منفصلا، بل سيترتب عليه تداعيات خطيرة على استقرار الشرق الأوسط وقال: إن استهداف نصرالله، سيجر المنطقة إلى مواجهات جديدة قد لا تنتهي عند حدود لبنان أو سوريا، بل تمتد لتشمل أطرافا دولية أخرى، ما يهدد بانزلاق المنطقة إلى حرب شاملة.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

خامنئي: كل قوى المقاومة في المنطقة تقف إلى جانب حزب اللهأكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أن كل قوى المقاومة في المنطقة تقف إلى جانب حزب الله وتدعمه، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

رئة الأرض فى خطر.. الأمازون تسجل أكثر من 50 ألف حريق فى 2024.. انبعاثات الكربون الناجمة عن حرائق المنطقة البرازيلية فقط ترتفع 60%.. رئيس البرازيل يدعو الدول الغنية لإنقاذ الغابات.. وهذا هو نظام الأنهار الطائرةتتعرض غابات الأمازون ، التي تمثل 'رئة الأرض' إلى موجة جفاف شديدة ، حيث خرجت الحرائق عن السيطرة في المنطقة، مما أدى إلى ظهور سحابة من الدخان فوق مساحات شاسعة من المنطقة الأحيائية.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

خبير علاقات دولية لـ'اليوم': إسرائيل اتخذت قرارا بالتصعيد فى لبنانأكد الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، أن توقيت عملية تفجير أجهزة اتصالات عناصر حزب الله خطير ويتزامن مع نقل قوات كبيرة من جيش الاحتلال من قطاع غزة إلى الشمال.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »