فرنسا تدعو حزب الله وإيران إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن فرنسا تدعو حزب الله و إيران إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر.
فى سياق منفصل، أكدت القناة أن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن مستوطنون يغلقون طريق بيجن في تل أبيب خلال تظاهرات للمطالبة بإعادة المجتجزين وعقد صفقة تبادل بشكل عاجل.
حزب الله إيران فرنسا إسرائيل غارات
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اغتيال نصرالله: تطوراً خطيرًا في الشرق الأوسطقال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن اغتيال حسن نصرالله، أمين عام حزب الله، يمثل تطورا خطيرا للغاية في الأحداث الجارية في المنطقة، وسيكون له تأثيرات كارثية على استقرار الشرق الأوسط بأكمله. وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن هذا الاغتيال سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإقليمية المتوترة وإشعال فتيل حرب جديدة في المنطقة. وأضاف أن هذا الاغتيال لن يكون حدثا منفصلا، بل سيترتب عليه تداعيات خطيرة على استقرار الشرق الأوسط وقال: إن استهداف نصرالله، سيجر المنطقة إلى مواجهات جديدة قد لا تنتهي عند حدود لبنان أو سوريا، بل تمتد لتشمل أطرافا دولية أخرى، ما يهدد بانزلاق المنطقة إلى حرب شاملة.
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