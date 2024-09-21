فرقة النيل تقحّم حفل ختام مهرجان مسرح الهواة بالعديد من الأغاني الشعبية

أشعلت فرقة النيل للموسيقى الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، فعاليات حفل ختام وإعلان جوائز مهرجان مسرح الهواة في دورته العشرين، دورة"الفنان الراحل زكريا الحجاوي" باقة متنوعة من أغنياتها التى ألهبت حماس جمهور حفل الختام الذى يقام على مسرح السامر فى العجوزة.

يذكر أن فرقة «النيل» للآلات الشعبية إحدى الفرق التي تحيا على التراث الغنائي وتُحييه، فكأننا أمام صندوق الخزائن الغنائية بكنوزه من كل أقاليم مصر من جنوب الصعيد إلى أقاصي سواحل البحر المتوسط والأحمر، تتمثل في أغنيات عمرها يساوي عمر هذا الشعب في حالة من الحنين إلى الماضي البعيد... شارك في دورة المهرجان هذا العام 11 عرضا مسرحيا متميزا من عروض فرق الهواة التي تقدمها فرق الجمعيات الثقافية خلال عام، وذلك بهدف تشجيع المبدعين في مجال العمل المسرحي.

مهرجان مسرح الهواة فرقة النيل الموسيقى الشعبية حفل ختام الهيئة العامة لقصور الثقافة

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