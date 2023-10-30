فرص عمل بإحدى شركات الاتصالات الدولية.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

01:47 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب والإدارة العامة للمبادرات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، عن وظائف شاغرة بإحدى شركات الاتصال الدولية من خلال مبادرة توظيف مصر.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية الوظائف الشاغرة، وكيفية التقديم، وأماكن العمل وشروط التقديم، بحسب ما أوضحت

فرص عمل بسلسلة صيدليات شهيرة لجميع المؤهلات.. الموعد وكيفية التقديمأوضحت وزارة الشباب والرياضة، توافر فرص عمل بإحدى سلاسل الصيدليات الشهيرة لجميع المؤهلات بمحافظتي القاهرة والجيزة. اقرأ أكثر ⮕

وظائف شاغرة بإحدى شركات تكنولوجيا مياه الشرب ببنى سويف.. اعرف الشروطأعلنت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف ،عن توافر فرص عمل بإحدى شركات تكنولوجيا معالجة مياه الشرب، بمدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف. اقرأ أكثر ⮕

«صحة سوهاج» تعلن عن حاجتها لشغل وظائف قيادية.. الشروط وطريقة التقديمتنشر «الوطن» تفاصيل الوظائف الخالية بمديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج وموعد التقديم على الوظائف الخالية، وكذلك وطريقة التقديم وشروط فرص العمل اقرأ أكثر ⮕

فرص عمل للمؤهلات المتوسطة برواتب مجزية.. اعرف الشروط وطريقة التقديمأوضحت الإدارة المركزية لتمكين الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة من خلال مبادرة توظيف مصر عن توافر فرص عمل بإحدى الشركات الكبرى برواتب مجزية. اقرأ أكثر ⮕

اتصالات النواب: جارى التنسيق بين الجانبين المصري والفلسطيني لتقوية شبكات المحمول على معبر رفحأكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يعمل حاليا بالتنسيق مع شركات خدمات الاتصالات لتقوية بث شبكات الاتصالات بالقرب من معبر رفح. اقرأ أكثر ⮕

اتصالات النواب: جارٍ التنسيق مع الجانب الفلسطيني لتقوية شبكات المحمولأكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنّ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يعمل حاليًا بالتنسيق مع شركات خدمات الاتصالات لتقوية بث الشبكات بالقرب من معبر رفح. اقرأ أكثر ⮕