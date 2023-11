فرج عامر: صن داونز فريق عادي والوداد هيهزمه بسهولة

وودع الأهلي الدوري الإفريقي على يد صن دوانز في المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة فى نصف نهائى الدوري الأفريقي.ويواجه صن داونز منافسه الوداد المغربي في نهائى الدوري الإفريقي.

