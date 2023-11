فرج عامر يكشف سبب هزيمة الأهلي أمام صن داونز

وودع الأهلي الدوري الأفريقي على يد صن داونز في المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة فى نصف نهائى الدوري الأفريقي.ويواجه صن داونز منافسه الوداد المغربي في نهائى الدوري الأفريقي.

