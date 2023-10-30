فحص 1555 حالة خلال قافلة علاجية مجانية بأبوقرقاص في المنيا

الصحة الفلسطينية: تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بقصف المُستشفيات مُستمرة.. وعمليات الإخلاء مُستحيلةبايدن يعرب عن تقديره لجهود مصر في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزةمصرع الممثل ماثيو بيري بطل مسلسل فريندز غرقا في منزلهنشر في: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 2:16 م | آخر تحديث: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 2:16 م

، ضمن المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة والوصول إلى المواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً. جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، بشأن تنفيذ قافلة طبية مجانية على مدار يومي 25 و26 أكتوبر الجاري بقرية بلنصورة بمركز أبوقرقاص، حيث نفذت القافلة في تخصصات"الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد، أنف وأذن"، وضمن إجراءات وقائية مشددة، تم الكشف على 1555 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان منها 275 حالة جراحة، 434 حالة أطفال، 288 باطنة، 67 نساء، 32 تنظيم الأسرة، 54 أسنان، 173 رمد، 161 أنف وأذن، 71 مسالك بولية، إلى جانب إجراء 115...

توقيع الكشف الطبي على 1555 حالة خلال قافلة علاجية بالمنياوجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية بالمجان التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة و الوصول إلى المواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً اقرأ أكثر ⮕

صحة المنيا تنظم قافلة طبية مجانية بقرية السرارية في المنيا ضمن 'حياة كريمة'تنظم مديرية الصحة بدءا من اليوم الإثنين، قافلة طبية علاجية بقرية السرارية بمركز سمالوط على مدار يومين متتاليين 30 و 31 أكتوبر الجارى ضمن مبادرة 'حياة كريمة'.. اقرأ أكثر ⮕

انطلاق قافلة علاجية في قرية كفر الشرفا الغربي بالمنوفية.. 8 تخصصاتعلى مدار يومين، تنطلق قافلة علاجية مجانية بقرية كفر الشرفا الغربي بتلا، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لأهالي القرى والنجوع. اقرأ أكثر ⮕

«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية مجانية في قرية السرارية بمركز سمالوط غداتنظم مديرية الصحة بالمنيا بدءا من غد الاثنين، قافلة طبية علاجية بقرية السرارية بمركز سمالوط على مدار يومين متتاليين، ضمن مبادرة «حياة كريمة». اقرأ أكثر ⮕

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قافلة علاجية مجانية بكفر الشرفا بالمنوفيةاكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على الإستمرار في تنظيم الحملات والقوافل الطبية المتنقلة بكافة أرجاء المحافظة لتوفير اقرأ أكثر ⮕