فحص طبى لـ مصطفى شلبى بالزمالك للوقوف على تطورات الإصابة

لفحص طبي اليوم قبل مران الفريق، للوقوف على تطورات الإصابة التى تعرض لها خلال الساعات الماضية أثناء المشاركة فى مباراة فريقه أمام إنبى بالجولة الخامسة من بطولة دورى Nile.

وكان مصطفى شلبي خضع لأشعة على القدم من أجل تحديد حجم الإصابة، وأثبتت أن اللاعب يعاني من كدمة لكنها ليست مقلقة، ولم تستدعِ وضع قدمه فى جبيرة، ثم خضع لأشعة مقطعية جاءت مطمئنة، لأن اللاعب لم يتعرض لكسر فى موضع الإصابة التى جاءت فى نفس موضع الكسر القديم الذى سبق وتعرض له اللاعب.

ورغم أن الأشعة لم تُظهر أى أزمات جديدة، إلا أنه يجب الاطمئنان على الإصابة القديمة، وهو ما سيحكمه الفحص الاكلينيكى وشكل القدم من ألم وتورم.ويستعد الزمالك لمواجهة زد اف سى فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى فى الأسبوع السادس من عمر دوري Nile.ميسي يتصدر ومحمد صلاح يزين قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية.. إنفو جرافحفل الكرة الذهبية.. منافسة قوية للتتويج بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمىانقطاع الاتصال والإنترنت في شمال غزة.. headtopics.com

فحص طبي يحسم مصير مصطفي شلبي من مواجهة الزمالك وزديخضع مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفحص طبي على هامش مران اليوم الاثنين استعدادا للقاء فريق زد المقبل . حيث تعرض لاعب الزمالك لكدمة قوية في وجه القدم خلال مباراة إنبي الأخيرة في الجولة الخامسة لمسابقة دوري نايل ولم يستكمل المباراة. وأكد مصدر بالجهاز الطبي أن اللاعب سيخضع لفحص طبي اليوم قبل المران للوقوف على تطورات الإصابة. اقرأ أكثر ⮕

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