فتح: الاحتلال يرتكب عشرات المجازر في غزة.. وشعبنا يواجه حرب إبادة جماعية

قال منذر الحايك، المتحدث الرسمي باسم حركة"فتح"، إن جيش الاحتـلال يشن حربا مفتوحة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويرتكب عشرات المجازر يوميا في القطاع، وشعبنا يواجه حرب إبادة جماعية.وتابع أن الاحتلال قصف عشرات المنازل في غزة وارتكب مجـازر في الجنوب الذي ادعى أنه مكان آمن وطلب المواطنين التوجه إليه، ونرى الوضع خطيرا للغاية ومأساويا والصورة أصبحت قاتمة في قطاع غزة.

وقال:"أنا متواجد وسط قطاع غزة وبكل دقيقة نسمع قصفا في محيط مستشفى الشفاء ومحيط مستشفى القدس، وكذلك بمناطق الشمال بمخيم الشاطئ أو جباليا أو بيت حانون وشرق قطاع غزة سواء حي الزيتون أو التفاح". وأضاف:"الوضع غريب وصعب وتريد إسرائيل الانتقام من كل من هو فلسطيني موجود على سطح الأرض وتقصف بلا هوادة، فعندما تقصف إسرائيل برجا سكنيا به عشرات الشقق السكنية فنحن نتحدث عن مجازر مستمرة تقع كل دقيقة".

وتابع:"اقتربنا من 8 آلاف شهيد ولا يزال تحت الأنقاض آلاف، وعندما نحاول أن ننقذ من هم تحت الأنقاض ونسمع أصواتهم نغادر المكان، وذلك بسبب القصف العنيف لطائرات العدو".الدوري الأفريقي.. موعد مباراة الأهلى القادمة أمام صن داونز والقناة الناقلةخبير: برامج الإصلاح الاقتصادي تستهدف بشكل أساسي تعميق القطاع الصناعي headtopics.com

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