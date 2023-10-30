فتح عليهم الغاز.. صيدلي ينهي حياة زوجته وبناته.. وأسرته تدفع دية لأهل الضحـ..ية

شهدت منطقة دوران النادي بمدينة طنطا محافظة الغربية جريمة مؤسفة المتهم فيها صيدلي قرر انهاء حياة زوجته الصيدلية وابنتيه .

جريمة صيديلي طنطاأقدم زوج على إنهاء حياة زوجته وبناته بالضرب والتعدي ثم الخنق وفتح عليهم أنبوبة الغاز لتضليل الشرطة ومحاولة اظهار الوفاة قضاء وقدر . أعلن المستشار أحمد الشرقاوي محامي أسرة الضحايا أنه افراد أسرة الزوج وفي مقدمتها والده عرضوا دية تتجاوز ملايين الجنيهات للتصالح والسعي في إخلاء سبيله لافتا بقوله"والدي الدكتوره الضحية اكدوا عدم التصالح في قضايا الدم وطالبوا بتحقيق العدالة الناجزة في حق الزوج المتهم".

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القصة الكاملة| أسرة صيدلي أنهى حياة زوجته وابنتيه يعرض الدية بطنطا.. صورشهدت منطقة شارع دوران النادي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية استمرار حالة من الحزن والوجيعة علي وجوه الآلاف من الأسر والعائلات حزنا علي مقتل الدكتورة مني السروجي وابنتيها علي يد زوجها الصيدلي بعدما شرع في الاعتداء عليهم بالأيدي والخنق وطعنات غادرة اقرأ أكثر ⮕