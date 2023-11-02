فتحنا الباب للقطاع الخاص|حجازي يكشف أبرز مشروعات ومحاور خطة الاستثمار في التعليم

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في إطار حرص الحكومة المصرية على توفير مناخ استثماري آمن تضمن به تحقيق اقصى درجات الحياد التنافسي ، وتشجيعا للمستثمرين على المشاركة الفعالة في المشروعات القومية وتقديم الخبرة العملية لإنجاح المشروعات التعليمية ، فقد حرصت الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية ، على تقديم عددا من الفرص الاستثمارية التعليمية والتي تجذب عددا من المستثمرين العاملين في مجال التعليم.
وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على المحاور الثلاثة الأساسية التي ترتكز عليها رؤية الوزارة الاستثمارية ، مؤكداً أن هذه المحاور تتمثل في : وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن وزارة التربية والتعليم مؤمنة بضرورة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة التعليمية في مصر ، لما يمتلكه من خبرات تؤهله لتحسين المخرج التعليمي وتقديم مستوى دولي عالمي
وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن أبرز مشروعات الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم والتي تمثلت فيها يلي :
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