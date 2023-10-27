فاكهة الموسم.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

يعتبر البرتقال أحد الفواكه المفيدة بل من أجملها وأحسنها مذاقاً، ويُحسب لفاكهة البرتقال أنها تحمل الكثير من الفيتامينات المفيدة للجسم مثل فيتامين “c”، ” a”، ” b1″، ” b2″، ومؤخراً أكد الباحثون أن برتقال واحدة تكفى لحماية القلب من الأمراض القلبية.• يسهم عصير البرتقال في علاج الحمى وخفض درجة الحرارة المرتفعة.• ملين ويزيل فضلات المعدة والأمعاء وينظفها.• يقوي المعدة ويقوي الأسنان ويزيل بعض أمراض اللثة في الفم ويفتت الحصى ويذيبها كما أنه يطرد الرمل من الجسم.

•يعتبر البرتقال وعصيره من المقويات الهامة للجسم، كما أنه فاتح للشهية، خصوصاً للذين يشتكون من فقر الدم.• يقوي البرتقال العظام والأظافر والشعر والأسنان ويقلل من نسبة الدهون(الكولسترول).• يساعد البرتقال على طرد الغازات الضارة بالجسم.• مفٌيد لأورام الرحم والمبيض والمجاري البولية.

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