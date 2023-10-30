فاكسيرا تكشف دور المعامل الإقليمية فى مواجهة شلل الأطفال

على دور المعامل الإقليمية لتشخيص فيروس شلل الأطفال وقالت: المعامل الاقليمية المرجعية لتشخيص فيروس شلل الأطفال والفيروسات المعوية بفاكسيرا لها دور هام فى القضاء على مرض شلل الأطفال وإعلان مصر خالية من المرض منذ عام 2006.

الإسكان وسيناء.. 9 سنوات من العمل الجاد غيرت شكل أرض الفيروز بالكامل.. تنفيذ أكثر من 500 مشروع تنموى بسيناء ومدن القناة بتكلفة تزيد على 30 مليار جنيه.. والمشروعات تستهدف تنمية سيناء والاستغلال الأمثل للموارد

خطوات سريعة لتطوير الخدمات الصحية بمحافظة الفيوم.. افتتاح وحدتى "التصلب المتعدد" و"تفتيت الحصوات" بالمستشفى العام.. ووحدة عمليات القلب المفتوح بمركز طامية تدخل الخدمة بعد سنوات من الانتظار.. صور

عشان تحمى طفلك من القلق والتوتر الدائم.. طرق طبيعية هتساعدكمع الموسم الدراسى والأحداث فى غزة قد يعانى الكثيرون من الأطفال من القلق الدائم والتوتر، وهنا يأتى دور الأبوين فى الحفاظ على صحة أبنائهم النفسية اقرأ أكثر ⮕

علشان تحمى طفلك من القلق والتوتر الدائم.. طرق طبيعية هتساعدكمع الموسم الدراسى والأحداث فى غزة قد يعانى الكثيرون من الأطفال من القلق الدائم والتوتر، وهنا يأتى دور الأبوين فى الحفاظ على صحة أبنائهما النفسية.. اقرأ أكثر ⮕

الألوان ومكسبات الطعم والمواد الحافظة تؤثر على ذكاء طفلك وتحصيله الدراسىالدرسات الأخيرة أثبتت أن الطعام له دور كبير في تقوية مناعة الأطفال، كما أن الغذاء يتحكم أيضا في الجينات الخاصة بالطفل.. اقرأ أكثر ⮕

نجم الأهلي السابق: أشعر بالقلق من صن داونز قبل لقاء الإيابأكد ضياء السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أنه يشعر بالقلق قبل مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب دور نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي، بعد خسارة الأحمر في الذهاب بهدف دون رد. اقرأ أكثر ⮕

«المؤتمر»: اتصال بايدن بالرئيس السيسي يعكس دور مصر في حل النزاعات الإقليميةقال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن اتصال الرئيس جو بايدن بالرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث القضية الفلسطينية يعكس الإدراك المشترك بأهمية دور مصر الفعال في التوسط والعمل من أجل تحقيق السلام والاستقرار في القضية الفلسطينية و يعكس إدراك الولايات المتحدة للدور المهم الذي تلعبه مصر في حل النزاعات الإقليمية والمساهمة في... اقرأ أكثر ⮕

تظهر في الحمام.. 5 علامات أولية تكشف وجود مشاكل في الكبدتظهر في الحمام 5 علامات أولية تكشف وجود مشاكل في الكبد | مصراوى اقرأ أكثر ⮕