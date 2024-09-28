فاتورة أكتوبر آخر فواتير الصيف المرتفعة

والتى تعبر عن جزءا من استهلاك شهر سبتمبر مع شهر أكتوبر ويتم تحصيلها فى نوفمبر هى آخر فواتير أشهر الصيف المرتفعة، نتيجة الاعتماد على مكيفات الهواء بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف

فى تحصيل فاتورة أكتوبر خلال أول 10 أيام من شهر نوفمبر تعتبر اخر فاتورة مرتفعة بفصل الصيف نظرا لعدم اللجوء لتشغيل مكيفات الهواء التى تعد من أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاك للكهرباء، لتبدا فواتير استهلاك فصل الشتاء التى تكون منخفضة بدرجة كبيرة مقارنة بفواتير فصل الصيفوكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرر تطبيق غرامة مالية بنسبة 7% على المتأخرين عن سداد فاتورة الكهرباء الشهرية، ومن المقرر أن يتم تطبيقها بجميع شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية بدأ من اول سبتمبر الجارى.

ويأتى قرار تطبيق غرامة تأخير سداد قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء فى إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحفاظ على حق الدولة ورفع نسب التحصيل لتقليل حجم الخسائر المالية التى يتعرض لها قطاع الكهرباءناصر منسى: جمهور الزمالك الأفضل فى أفريقيا والفوز بالسوبر رائع.. فيديووزير الخارجية: مصر تعتمد بشكل مطلق على نهر النيل فى توفير مواردها المائية

فاتورة كهرباء فصل الصيف فصل الشتاء مكيفات الهواء

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