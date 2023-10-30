فؤاد حداد والد الشعراء.. ميراثه لا يزال حي في قلوب الأدباء الشباب

. الشاعر الأكثر شهرة حتى يومنا هذا، ويكفي أنه يحمل لقب والد الشعراء والعمال، وليس غريبا أن شعراء اليوم، وتحديدا الشباب الذين لم يعاصروه، يكنون له التقدير الكبير، ويتعاملون مع دواوين باعتبارها ميراثهم من والدهم.

فؤاد حداد الذى نحتفى بذكرى ميلاده اليوم، 30 أكتوبر 1928، لا يزال حتى يومنا هذا بمثابة المثل الأعلى للشعراء الشباب، فميراثه الشعرى لا يزال حى في قلوب الشعراء الشباب. وفى هذا السياق، أوضح لنا الشاعر سيد محمود، خلال حديثه مع "اليوم السابع" أن فؤاد حداد جرب أشكالا شعرية كثيرة، وهو أمر مغري للشعراء الشباب، ناهيك عن الإيقاع الذى أبدع فيه "حداد"، والأهم من ذلك، هو إبداعه أيضا فى الصور الشعرية الملهمة جدا.

وقال حسن عامر، أظن أن فؤاد حداد استطاع ببساطته أن يبقى حتى وقتنا الحالى حاضرا، مثله مثل المتنبى الذى لا يزال حاضرا حتى يومنا هذا، ولهذا أرى أن فؤاد حداد بنفس هذه القيمة الأدبية، فهناك شعراء لا يمكن للزمن أن يقبض عليهم أو يضعهم فى فترة زمنية محددة، شعراء أراهم خارج الزمن، وهو ما قاله فؤاد حداد من قبل: "ألفين سنة ويفضل كلامى جميل". headtopics.com

ورأى أحمد عايد، أنه هناك أسبابا كثيرا تساعد الشاعر وشعره على الصمود أمام الزمن، فالشاعر الذى يجاري الأحداث لا يستمر مع الزمن، وهذا ما نجده لدي الشاعر فؤاد حداد، فهو شاعر فيلسوف، ويتميز بأن لديه لغة طازجة، كلما قرأتها شعرت وكأنه طازجة كتبت الآن، وأيضا لديه لغة ثالثة، وهى اللغة التى يجمع فيها بين الفصحى والعامية.

وأوضح أحمد عايد، أن من أهم ما يميز أشعار فؤاد حداد، هو أن كتابته ليست نخبوية، ولا هى مبتذلة، فهو يعرف كيف يصل إلى الشخص المثقف، والعادى، ويتناول تجارب إنسانية مررنا بها جميعا، وأظن أن أكثر ما يجعلنا نحب الشعر مهما مر عليه الزمن، هو الصدق، وفى واقع الأمر، أننى لم أقرأ قصيدة لفؤاد حداد إلا وشعرت بالصدق وبحبه. headtopics.com

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