غياب رونالدو عن التشكيل المثالى للجولة الـ11 من الدوري السعودي

وشهد التشكيل المثالي للجولة الحادية عشر غياب الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، فيما شهد انضمام تاليسكا وعبد الرحمن غريب ثنائي النصر، بجانب رباعي الهلال سافيتش وكوليبالي وسعود عبد الحميد ومالكوم، كما انضم ثنائي ضمك سنوسي هوساوي وجورج كيفين نكودووشارك من الفتح فى التشكيل المثالي للجولة الـ11 اللاعب توفيق بوحيمد، ومن أبها الحارس تشيبريان تاتاروشانو، ومن الوحدة جاء ديماراي جرايويتربع الهلال على صدارة ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة الـ11 برصيد 29 نقطة، فيما يحتل النصر الوصافة...

وشهد التشكيل المثالي للجولة الحادية عشر غياب الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، فيما شهد انضمام تاليسكا وعبد الرحمن غريب ثنائي النصر، بجانب رباعي الهلال سافيتش وكوليبالي وسعود عبد الحميد ومالكوم، كما انضم ثنائي ضمك سنوسي هوساوي وجورج كيفين نكودووشارك من الفتح فى التشكيل المثالي للجولة الـ11 اللاعب توفيق بوحيمد، ومن أبها الحارس تشيبريان تاتاروشانو، ومن الوحدة جاء ديماراي جرايويتربع الهلال على صدارة ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة الـ11 برصيد 29 نقطة، فيما يحتل النصر الوصافة برصيد 25 نقطة، أما التعاون فيحتل المركز الثالث برصيد 24 نقطة.منظمة بريطانية: عدد شهداء أطفال غزة تجاوز ضحايا مناطق النزاع بالعالم منذ2019نائبة الرئيس الأمريكى: لا نية لإرسال قوات أمريكية إلى إسرائيل أو غزةبايدن يعرب عن تقديره لجهود مصر فى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزةحفل الكرة الذهبية.. منافسة قوية للتتويج بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى

رغم صدارة الهدافين| غياب رونالدو عن التشكيل المثالي للجولة 11 بالدوري السعودياختتمت منافسات الجولة الحادية عشرة بالدوري السعودي للمحترفين، 'دوري روشن'، مساء السبت الماضي، ليواصل الهلال تصدره لجدول المسابق، وصعد النصر إلى المركز الثاني برصيد 26 نقطة، فيما تراجع اتحاد جدة إلى المركز السادس. اقرأ أكثر ⮕

الدوري السعودي للمحترفين.. كريستيانو رونالدو يحتل صدارة الهدافيناعتلى البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي صدارة الهدافين في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 11 هدف من 11 مباراة خاضها مع فريقه اقرأ أكثر ⮕

رونالدو وفيجو يزوران نادي النصر السعوديقام اليوم السبت الثنائي رونالدو وفيجو بزيارة نادي النصر السعودي، قبل مواجهة الفريق ضد نظيره الفيحاء، التي تقام مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة، وذلك ضمن الجولة 11من منافسات الدوري السعودي. اقرأ أكثر ⮕

أليجري يعلن تشكيل يوفنتوس الرسمي لمواجهة هيلاس فيرونا في الدوري الإيطاليأعلن المدرب ماسيميليانو أليجري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق هيلاس فيرونا اليوم السبت في إطار مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي. اقرأ أكثر ⮕

طاقم تحكيم أجنبي لمباراة النصر.. تعرف على حكام مباريات اليوم في الدوري السعوديأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم على حسابه الرسمي على منصه آكس عن قائمة حكام مباريات دوري روشن السعودي اليوم في الجولة 11 من الدوري. اقرأ أكثر ⮕

شاهد| ملخص الفوز الثامن لنصر رونالدو والاقتراب من صدارة الدوري السعوديبوابة أخبار اليوم الإلكترونية اقرأ أكثر ⮕