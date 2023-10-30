غياب مفاجئ لأوسوريو عن مران الزمالك - بوابة الشروق

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ويستعد الزمالك لمواجهة زد في الدوري والتي تقام يوم الجمعة المُقبل، فيما جاء غياب أوسوريو عن المران دون أن يتواصل مع الجهاز المعاون بشأن سبب عدم حضوره اليوم. ومن المقرر أن يعقد مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب أولى جلساته الرسمية مساء اليوم الإثنين لدراسة العديد من الملفات الهامة على رأسها فريق الكرة وموقف الجهاز الفني وكذلك مستحقات اللاعبين.

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