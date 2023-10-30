غلق المعهد المصري ECC بالقاهرة لادعائه منح شهادات جامعية معتمدة بخاتم شعار الجمهورية

الصحة الفلسطينية: تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بقصف المُستشفيات مُستمرة.. وعمليات الإخلاء مُستحيلةبايدن يعرب عن تقديره لجهود مصر في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزةمصرع الممثل ماثيو بيري بطل مسلسل فريندز غرقا في منزلهنشر في: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 12:47 م | آخر تحديث: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 12:47 م

د المصرى ECC، والكائن مقره في 8 شارع الطبرى – متفرع من شارع الشيخ ابوالنور – بجوار كلية التربية جامعة عين شمس – محافظة القاهرة، والذي يعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن فتح باب التقدم للعام الدراسى الجديد 2023/2024، وقبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، والدبلومات الفنية أعوام 2019 – 2020 – 2021 – 2022 وما قبلها، ومدة الدراسة عامان، وأن الدراسة بالمعهد مؤهلة لسوق العمل، كما يقوم المعهد بالإعلان عن إتاحة تخصصات فنى بترول – فنى خدمات طبية – فنى حاسب آلى – فنى مساحة وخرائط، وقبول...

وخاطب عاشور اللواء محافظ القاهرة لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشأة حال معاودة ممارسة أعمالها مرة أخرى، مع موافاة الوزارة بما يُفيد تنفيذ قرار الغلق. headtopics.com

كما خاطب الوزير كافة الجهات المختصة، ومنها وزارة التربية والتعليم، ووزارة التموين والتجارة الداخلية لإعمال شأنها نحو المنشأة المذكورة. وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية. headtopics.com

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، إن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

إلياس الجلاصي ينتظم اليوم فى مران المصري بعد تعافيه من إصابة الضامةينتظم التونسي إلياس الجلاصي، اليوم الأحد، في مران النادي المصري، والمقرر إقامته بمعسكر الفريق بالقاهرة. اقرأ أكثر ⮕

«التعليم العالي» لأولياء الأمور بعد غلق كيان وهمي بالقاهرة: حافظوا على مصلحة أولادكممجابهة جديدة لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي ممثلة في لجنة الضبطية القضائية للكيانات الوهمية التي تدعي انتسابها للوزارة اقرأ أكثر ⮕

مصر لا تمس.. أول تعليق من الرئيس السيسي على أحداث طابا ورفحعلق الرئيس السيسي عن حادث طابا ورفح لأول مرة خلال مؤتمر اتحاد الصناعات بمركز المنارة الدولية بالقاهرة الجديدة، ووجه عدة رسائل للشعب المصري لطمأنتهم حول الأحداث الجارية . اقرأ أكثر ⮕

التعليم العالي: لجان الضبطية القضائية تواصل ملاحقة الكيانات الوهميةالفجر تقدم تقرير عن غلق المنشأة المسماة المعهد المصرى ECC، والكائن مقره في (8 شارع الطبرى – متفرع من شارع الشيخ ابوالنور – بجوار كلية التربية جامعة عين شمس – محافظة القاهرة)، والذي يعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن فتح باب التقدم للعام الدراسى الجديد 2023-2024، وقبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، والدبلومات الفنية أعوام 2019 – 2020... اقرأ أكثر ⮕

أعلى 3 شهادات في بنك مصر.. تعرف على عائد الـ200 ألف جنيهيطرح بنك مصر شهادات ادخار بالعملة المحلية، في ظل رغبة العديد من المواطنين لاستثمار أموالهم من خلال شراء شهادات ادخار تدر عائد شهري. اقرأ أكثر ⮕

نائبة: إسرائيل ترتكب جرائم حرب ضد المدنيين العزل في فلسطينأكدت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، أهمية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، والتي بعثت رسائل طمأنة لجموع الشعب المصري العظيم. اقرأ أكثر ⮕