غزة: استشهاد 195 فلسطينيا خلال قصف إسرائيلي على جباليا لمدة يومين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد خمسة فلسطينيين على الأقل، وأصيب العشرات، صباح اليوم الخميس، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم الشاطئ، غرب غزة. استشهاد شخصين وإصابة 6 آخرين في قصف إسرائيلي عنيف على غزة اليوم وأفاد مراسل وكالة أنباء فلسطين"وفا" إن طائرات الاحتلال استهدفت بعدة صواريخ محيط مدرسة"أبو عاصي" التابعة للأونروا في مخيم الشاطئ، تضم آلاف النازحين، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة.وفي هذا السياق، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، باعتقال ستة فلسطينيين من قرية جلقموس وبلدة يعبد، في محافظة جنين.

