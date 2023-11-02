غزة: 70% من خدمات المستشفى الإندونيسي مهددة بالتوقف بسبب نفاد الوقود

يشار إلى أنه في ساعات الصباح الباكر من يوم الخميس، نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات على محيط مستشفى القدس، الذي يتبع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ويقع في حي تل الهوا جنوبي قطاع وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أبدت تهديدات متكررة بقصف المستشفى، الذي يعتبر مأوىً آمنًا لنحو 14 ألف نازح ومئات المرضى والجرحى.جماهير الأهلي تحتشد في مدرجات ملعب مباراة صن داونز
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MOBTADA: الصحة الفلسطينية: خروج مستشفى الصداقة التركي في غزة عن الخدمةأعلنت الصحة الفلسطينية، خروج مستشفى الصداقة التركي في غزة عن الخدمة، مشيرة إلى أن المستشفى خرج عن الخدمة بسبب نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء والمياه.
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