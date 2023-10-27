غزة تتعرض لمحرقة.. متحدث الحكومة الفلسطينية: الجثث بالمئات في شوارع القطاع

كتب- حسن مرسي:أكد الدكتور إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أن سكان غزة يتعرضون لمحرقة جماعية، وأن الجثث والضحايا تملأ شوارع القطاع. وأشار ملحم خلال تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، مساء الجمعة، إلى أن الوضع في غزة كارثي ولا يمكن وصفه، ولا بد من تدخل الدول العربية لوقف المجازر التي تقام هناك.

وأفادت القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن هناك مظاهرات في وسط مدينة رام الله تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة. وناشد محمد فتياني المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، المؤسسات الأممية والدولية لحماية زملائه في الهلال الأحمر من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. وأكد فتياني أن الهلال الأحمر الفلسطيني يعمل على وضع خطط أخرى للتدخل لإنقاذ المصابين في غزة جراء الأوضاع الكارثية.

عاجل| متحدث الحكومة الفلسطينية: غزة تتعرض لمحرقة الآن والجثث بالمئات في الشوارعقال إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إن غزة تتعرض لمحرقة الآن والجثث بالمئات في الشوارع. اقرأ أكثر ⮕

متحدث الحكومة الفلسطينية: أكثر من 100 طائرة حربية إسرائيلية تقصف غزةأكد الدكتور إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أن سكان غزة يتعرضون لمحرقة جماعية، وأن الجثث والضحايا تملأ شوارع القطاع. اقرأ أكثر ⮕

متحدث الحكومة الفلسطينية: أكثر من 100 طائرة تحرق غزة والجثث في الشوارع بالمئاتأكد الدكتور إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أن سكان غزة يتعرضون لمحرقة جماعية، اقرأ أكثر ⮕

متحدث الحكومة الفلسطينية: أكثر من 100 طائرة تحرق غزة والجثث في الشوارع بالمئاتأكد الدكتور إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أن سكان غزة يتعرضون لمحرقة جماعية، اقرأ أكثر ⮕

الأمم المتحدة: 'لا مكان آمنا في قطاع غزة'حذرت مُنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، من أنه لا مكان آمنا في غزة ، بسبب القصف الإسرائيلي المركز على القطاع منذ السابع من الشهر الجاري. اقرأ أكثر ⮕

الفصائل الفلسطينية تقصف تل أبيب ردا على المجازر الإسرائيلية في غزةجددت الفصائل الفلسطينية في غزة، الخميس، قصف مدينة تل أبيب ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في القطاع. اقرأ أكثر ⮕