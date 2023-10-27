غزة وإنترنت ستارلينك.. هل يستطيع القطاع الوصول إلى خدمات الاتصال الفضائى؟

هذا السؤال يجعلنا نبحث فى آلية عمل الإنترنت الفضائى من الأساس، حيث يعتمد الحصول على خدمات الإنترنت الفضائى من "ستارلينك" وغيرها من مقدمى الخدمة من خلال الحصول على معدات الاستقبال الأرضى، والتى تتمثل فى طبق استقبال يتم تثبيته أعلى المنزل، ويتم توصيله بجهاز يقوم بتوزيع الإشارة لاسلكياً داخل المنزل، والذى يقوم تماماً بدور "الراوتر"، وذلك حتى يتمكن المستخدمون من الوصول إلى الإنترنت الفضائى، ويمكن للأطباق إرسال واستقبال إشارات من أى أقمار صناعية نشطة من ستارلينك موجودة فى السماء.

وبالنظر إلى طبيعة الأوضاع الحالية فى غزة، إضافة إلى حالة الحظر الذى تفرضه قوات الاحتلال على القطاع فسيكون من الصعب إدخال مثل هذه المعدات، الأمر الذى يجعل من الصعب الاستفادة منه فى النهاية. كما أن الهوائيات تحتاج إلى وصول دون عوائق إلى السماء، وهو ما قد يكون صعبًا فى منطقة الحرب، ولكن تخطت هذا العائق فى أوكرانيا من قبل مما قد يكون يجعل الأمر ممكنا فى غزة، إذا وصلت لها محطات المستخدم الخاصة بـمن أقوى شبكات الإنترنت الفضائى، حيث تشمل على أكثر من 1200 قمر صناعى جاهز للخدمة، وهذه الأقمار يمكنها أن تصل العالم بالإنترنت من الفضاء، وأطلقت شركة الفضاء أول دفعة من أقمار ستارلينك الصناعية فى المدار فى مايو 2019، وما زالت ترسل المزيد لتغطى كل مكان على كوكب الأرض وبسرعات عالية.

يجب أن يكون الطبق مقاومًا للرياح التى تصل سرعتها إلى 174 ميلاً فى الساعة وأمطارًا تصل سرعتها إلى 3 بوصات فى الساعة. وكل ما عليك فعله لإجراء الاتصال هو تركيب طبق القمر الصناعى فى مكان ما على الممتلكات الخاصة بك وتوصيله بمصدر الطاقة وجهاز التوجيه. headtopics.com

، ويتميز بالواقع المعزز لمساعدة العملاء على اختيار أفضل موقع لوضع أجهزة الاستقبال الخاصة بهم فى المنزل. تبلغ تكلفة مجموعة الاستقبال القياسية لعملاء النقاط الثابتة والتجوال الأرضى 599 دولارًا، وإذا كنت شركة أو على متن قارب، فتوقع صرف 2500 دولار أمريكى مقابل مجموعة أدوات عالية الأداء، لكن فى حالة غزة يأمل الجميع أن يصل الإنترنت مجانا كما فعل إيلون ماسك من قبل مع أوكرانيا.المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

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