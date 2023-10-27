غزة بدون اتصالات في الليلة الأعنف.. مسئول طبي: لا نعرف ما يحدث في الميدان

سوابق وأسباب عملية.. لماذا لا يمكن لأحد التشكيك في أعداد ضحايا غزة؟ذكرى رحيل عميد الأدب العربي.. طه حسين صاحب المشروع الثقافي والفكري الرائدالجيش الإسرائيلي: القوات البرية ستوسع هجماتها على غزة خلال الساعات المقبلةكشف محمد الحاج مدير الإعلام بمستشفى شهداء الأقصى وسط غزة، عن كارثة تشهدها مناطق وسط القطاع في الوقت الراهن.

وقال خلال تسجيل صوتي بثته قناة الجزيرة، مساء الجمعة: «الاتصالات منقطعة بالكامل في قطاع غزة.. لا نعلم ماذا يحدث في الميدان من إصابات جراء الحرب والعدوان علينا.. لا ضباط الإسعاف ولا عناصر الدفاع المدني يعرفون ما يحدث.. هذا معناه أن كارثة حقيقية ستحل بكل الجرحى والمصابين».ويشهد قطاع غزة، في هذه الآونة، قصفا عنيفا بشكل غير مسبوق، وذلك جوا وبحرا ومدفعيا، وسط انقطاع تام للكهرباء وخدمات الاتصالات والإنترنت.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة، قالت شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال «خاصة»، إن خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة تعرضت لانقطاع كامل، مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف على خطوط التغذية والأبراج والشبكات. headtopics.com

وفيما لم يعلن جيش الاحتلال بدء العملية بشكل رسمي، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مساء الجمعة، إن إسرائيل شنت للتو حرباً برية على غزة، وستكون النتيجة كارثة إنسانية. جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، في أعقاب القصف الإسرائيلي المُكثف على قطاع غزة، وانقطاع كامل الاتصالات والإنترنت.

وقال الصفدي إن إسرائيل شنت للتو حربا برية على غزة، وستكون النتيجة كارثة إنسانية ذات أبعاد أسطورية لسنوات مقبلة. وأضاف أن التصويت ضد القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعني الموافقة على هذه الحرب التي لا معنى لها، وهذا القتل الذي لا معنى له، متابعا: «الملايين سوف يراقبون كل صوت، التاريخ سيحكم». headtopics.com

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