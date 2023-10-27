غزة تتعرض لـمحـرقة.. وتحرك عاجل من البيت الأبيض.. و«بكري» يوجّه طلبا عاجلا للدول العربية| أخبار التوك شو

كشف حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، تفاصيل اللحظات الحالية في قطاع غزة، قائلا: “حسب ما وصلنا، هناك تقدم بري، وليس على المستوى الواسع”.أكد الدكتور إبراهيم ملحم، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، أن السكان في قطاع غزة يواجهون مأساة جماعية، مشيرًا إلى أن جثث الضحايا تغطي شوارع القطاع.قال الإعلامي عمرو أديب، إن ليلة 27 أكتوبر لن ينساها أحد، متابعا من يسأل عن الاجتياح البري فهو أمر فوق عقل البشر.

أوضحت أن مشروع القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى الوقف الفوري للعنف في غزة يحظى بموافقة 120 دولة.قال مندوب مصر بالأمم المتحدة، إن مصر ترفض التهجير القسري للبشر، ولا للإبادة الجماعية، فكل البشر متساوون، مضيفا: «إننا اخترنا الخيار الأصعب؛ لتكريس عملنا وجهدنا في عمل واضح من الجمعية العامة، بشأن ما تشهده الأراضي الفلسطينية من انتهاكات وجرائم؛ حتى لا نكون شيطانًا أخرس، سكت عن الحق، بحسب المثل العربي البليغ، في وقت تصمت فيه العديد من الأصوات عن قول الحق للأسف الشديد».

عاجل| متحدث الحكومة الفلسطينية: غزة تتعرض لمحرقة الآن والجثث بالمئات في الشوارعقال إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إن غزة تتعرض لمحرقة الآن والجثث بالمئات في الشوارع. اقرأ أكثر ⮕

غزة تتعرض لمحرقة.. متحدث الحكومة الفلسطينية: الجثث بالمئات في شوارع القطاعغزة تتعرض لمحرقة متحدث الحكومة الفلسطينية الجثث بالمئات في شوارع القطاع | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

غزة تتعرض لمحرقة.. متحدث الحكومة الفلسطينية: الجثث بالمئات في شوارع القطاعغزة تتعرض لمحرقة متحدث الحكومة الفلسطينية الجثث بالمئات في شوارع القطاع | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

إجراء عاجل من أمريكا بشأن أحداث غزة .. فيديوأفاد مراسل القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، أن البيت الأبيض يؤكد أن واشنطن تعمل على إيجاد ممر آمن للمدنيين في غزة. اقرأ أكثر ⮕

البيت الأبيض: نعمل على إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس (فلسطين تويتر غزة اليوم بث مباشر)البيت الأبيض: نعمل على إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس (فلسطين تويتر غزة اليوم بث مباشر).. اقرأ أكثر ⮕

متحدث الحكومة الفلسطينية: أكثر من 100 طائرة تحرق غزة والجثث في الشوارع بالمئاتأكد الدكتور إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أن سكان غزة يتعرضون لمحرقة جماعية، اقرأ أكثر ⮕