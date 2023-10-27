غزة تحت القصف العنيف من جيش الاحتلال «فيديو»

عيد عبدالهادي: القصف الإسرائيلي البري على غزة تهديدًا إنسانيًا غير مسبوقوحسب وسائل إعلام فلسطينية، القصف الإسرائيلي الذي تتعرض له غزة الآن، هو الأعنف منذ بدء العدوان على القطاع.

عيد عبدالهادي: القصف الإسرائيلي البري على غزة تهديدًا إنسانيًا غير مسبوق«المصريين الأحرار»: هناك محاولات ممنهجة ومُدبرة تدفع وتزج بالدولة في حروبالقاهرة الإخبارية تنشر أول صور لـ مكان سقوط صاروخ على طاباالقاهرة الإخبارية تنشر أول فيديو لـ موقع سقوط صاروخ طابا

استشهاد 40 فلسطينيًا في قصف بالفوسفور بـ غزة .. خاصاستيقظت عيون العالم صباح اليوم على عدد من القصف الدموي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي اقرأ أكثر ⮕

جيش الاحتلال: تواصل إطلاق الصواريخ من غزة ونناشد مواطنينا بالتوجه للملاجئقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إن هناك تواصل لإطلاق الصواريخ من غزة. اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية: تجدد القصف الإسرائيلى العنيف على قطاع غزةأفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، تجدد القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

بث مباشر| قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزةتعرض قناة القاهرة الإخبارية في بث مباشر الآن، القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

متحدث جيش الاحتلال: سنواصل استهداف مستشفيات غزةكشفت ناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هغاري، عن نية إسرائيل استمرار استهداف المستشفيات في قطاع غزة، بعد أن أكد أن هناك أنفاقًا لحركة المقاومة الإسلامية حماس تحت المستشفيات في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

أصبح هو الخبر .. لحظة توديع وائل الدحدوح لعائلته في الكفن| شاهداستشهد عدد من افراد اسرته منذ قليل في قصف غاشم من قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي على منزلهم في حي النصيرات بقطاع غزة، رغم طلب الاحتلال من المدنيين النزوح الى النصيرات لتجنب النيران اقرأ أكثر ⮕